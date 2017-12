Welcome to our new monthly newsletter in which we will be announcing the various concerts, workshops, galas, and events sponsored by and featuring the singers of the Polish Singers Alliance of America!

In photo: Jutrzenka Singing Society #226

The holiday season is upon us and you know what that means – kolędy!

Kolędy are Polish carols whose lyrics touch upon the mysteries and joys of Christ’s birth, the traditions of the holiday season, and the New Year. The oldest known Polish kolędy date back to the 15th century and new kolędy continue to be composed by contemporary musicians

In the Polish tradition, carols are sung until February, so anyone interested in catching a “koncert kolęd” (Carol concert) has nearly two months’ worth of performances to choose from.

Here is what we’ve got for December:

December 13th, 2017:

Visiting choir Cantores Varmienses from Olsztyn, Poland kick off their New York tour with a holiday concert in Manhattan. If you miss this one, you’ve got 4 more chances to catch this stunning group under the direction of Benedykt Błoński.

12:30 PM, John Paul II Friendship Center 103 East 7th Street, New York, NY 10009

Concert is open to the public.

December 15th, 2017:

Cantores Varmienses performs at the annual Polish-Slavic Center “Oplatek”

1 PM, Polish-Slavic Center 177 Kent St, Brooklyn, NY 11222

For more information: 718-383-5290 pscadmin@polishslaviccenter.com

December 16th, 2017:

Jutrzenka of Brooklyn, NY will be caroling in Staten Island at the Sunrise Terrace Neighborhood Association’s Annual Tree Lighting followed by a warm reception. Join this wonderful 51 year old tradition!

3 PM; Staten Island, NY

The event is free and open to the public.

December 16th, 2017:

Cantores Varmienses performs before, during, and after the Holy Mass at St. Frances de Chantal

6:15 PM, 1273 58th Street, Brooklyn, NY11219

Free and open to the public.

December 17th, 2017:

Cantores Varmienses performs an exciting program of carols and pastorals in Our Lady of Mercy. Not to be missed!

70 Kessel St, Forest Hills, NY 11375

Concert is open to the public.

December 17th, 2017:

Oginski Male Chorus of Long Island, NY presents Polish carols and pastorals at St. Rose of Lima, Rockaway Beach. Reception to follow.

1:45 PM, 130 Beach 84th st, Rockaway Beach, NY 11693

Concert is free but donations are highly encouraged.

December 17th, 2017:

Marcella Kochanska-Sembrich Choir invites you to their Christmas Concert featuring the Adam Mickiewicz Polish Language School students, Santa Clause, and reception to follow.

2:30 PM, Associated Polish Home, 9150 Academy Road, Philadelphia, PA 19114

For reservations call: 215-627-1391

December 18th, 2017:

Cantores Varmienses returns to the Brooklyn’s historic Polish district – Greenpoint – with its seasonal repertoire.

10 AM, „Amber” 71 India St, Brooklyn, NY 11222

Open to the public.

December 19th, 2017:

Cantores Varmienses sings their farewell concert at Krakus. This is your last chance to catch this phenomenal choir before they return to Poland!

11:15 AM, „Krakus” 176 Java St Brooklyn, 11222

Open to the public.

December 25th, 2017:

ARIA of Wallington, NJ welcomes Christmas Day with song and praise at the 11 AM mass at St. Joseph’s Church in Passaic, NJ.

11 AM, 7 Parker Ave, Passaic, NJ 07055

December 30th, 2017:

Aria of Wallington, NJ returns to St. Stanislaus Kostka in Garfield, NJ

10:30 AM, 184 Ray St, Garfield, NJ 07026

Looking Ahead….

January 1st, 2018:

ARIA of Wallington, NJ brings good tidings and welcomes the New Year at Holy Rosary’s morning mass.

11 AM, Holy Rosary Church 6 Wall St, Passaic, NJ 07055

January 4th, 2018:

Jutrzenka of Brooklyn, NY joins New York based Angelus at a concert at the Consulate General of the Republic of Poland.

7 PM, 233 Madison Ave, New York, NY 10016

January 7th, 2018

Jutrzenka begins the day in Brooklyn singing at the 11 AM Polish Mass at Our Lady of Czestochowa – St. Casimir Church followed by a concert of Polish carols.

11 AM, 183 25th St, Brooklyn, NY 11232

January 7th, 2018:

Jutrzenka invites everyone to attend the annual Parish Opłatek after their holiday concert. Good tidings, warm food, and sing-a-longs await!

2 PM, 183 25th St, Brooklyn, NY 11232

Call 718-768-5724 and ask to sit with JUTRZENKA.

Tickets are $40

Witamy serdecznie w pierwszym numerze Newslettera Związku Śpiewaków Polonijnych w Ameryce. Każdego miesiąca bedziemy wysyłać informacje dotyczące występow, warsztatów, balów, i działalności ZSPA!

Zbliża się okres świateczny – czyli kolędowanie!

Śpiewanie kolęd dla Polaków to niezbędna część Świąt. W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek a najstarsza z nich pochodzi z 15ego wieku

W niepisanej Polskiej tradycji kolędowanie trwa aż do 2 lutego – dla słuchaczy to dobra wiadomość, bo mamy co najmniej 2 miesiące żeby się zmieścic w grafiku i wysłuchać wspaniałych koncertu kolęd.

Nastepujace koncerty:

Niedziela 10 grudnia, 2017:

ARIA z Wallington, NJ zaprasza na doroczny Oplatek. W programie koncert kolęd, dramat wigilijny, spotkanie dzieci z Mikolajem, oraz wspólne kolędowanie.

14:00 (2 PM), Cracovia Manor 196 Main Avenue, Wallington NJ

Po rezerwacje prosimy dzwonić: 551-666-9352

Środa 13 grudnia, 2017:

Polski Chór „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie rozpoczyna Nowojorski pobyt koncertem świątecznym na Manhattanie. Wyjazd chóru jest rezultatem podpisanej umowy o współpracy z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr. Gorącą polecamy występy Cantores Varmienses pod dyrekcją Benedykta Błońskiego.

12:30 PM, Klub Jana Pawla II 103 E 7th st, New York, NY 10009

Wstęp wolny.

https://www.facebook.com/fwmchor/

Piątek 15 grudnia, 2017:

Cantores Varmienses zaśpiewa program kolęd na opłatku CPS.

13:00 (1 PM), Centrum Polsko-Słowianski 177 Kent St, Brooklyn, NY 11222

Więcej informacji: 718-383-5290 pscadmin@polishslaviccenter.com



Sobota 16 grudnia, 2017:

Jutrzenka z Brooklyn, NY bedzie kolędowac w Staten Island, NY na coroczną ceremonię zapalania swiatełek po czym zaprasza na poczęstunek.

15:00 (3 PM), Sunrise Terrace Neighborhood Association Staten Island, NY

Wstęp wolny.

Sobota 16 grudnia, 2017:

Cantores Varmienses wystąpi podczas Mszy Świetęj u Św. Frances de Chantal

18:15 (6:15 PM), 1273 58th Street, Brooklyn, NY11219

Wstęp wolny.

Niedziela 17 grudnia, 2017:

Cantores Varmienses zaprasza na niepowtarzalny koncert kolęd i pastorałek. Nie przegapcie!

70 Kessel St, Forest Hills, NY 11375

Wstęp wolny.

Niedziela 17 grudnia, 2017:

Chor Oginski z Long Island, NY zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w Św. Róży z Limy na Rockaway Beach. Po koncercie poczęstunek.

13:45 (1:45 PM), 150 Beach 84th st, Rockaway Beach, NY 11693

Wstęp bezpłatny (donacje mile widziane)

Niedziela 17 grudnia, 2017:

Marcella Kochanska-Sembrich zaprasza na doroczny koncert kolęd wraz ze studentami SzkołyJęzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza. W programie spotkanie dzieci z Mikolajem, oraz miły poczęstunek

2:30 PM, Dom Polski, 9150 Academy Road, Philadelphia, PA 19114

Po rezerwacje prosimy dzwonić: 215-627-1391

Poniedziałek 18 grudnia, 2017:

Cantores Varmienses wraca do znakomitej polskiej dzielnicy – Greenpoint – ze swoim swiątecznym repertuarem.

10 rano, Klub Seniora Amber 71 India St, Brooklyn, NY 11222

Wstęp wolny.

Wtorek 19 grudnia, 2017:

Pożegnalny koncert Cantores Varmienses odbywa się w Krakus. Ostatnia szansa by posłuchać wykonania kolęd tego Polskiego chóru!

11:15 rano, Klub Senior „Krakus” 176 Java St Brooklyn, 11222

Wstep wolny.

Poniedziałek 25 grudnia, 2017:

ARIA z Wallington, NJ zaprasza na swiąteczną msze w dniu Bożego Narodzenia o 11 AM u Św. Józefa.

11 AM, 7 Parker Ave, Passaic, NJ 07055

Sobota 30 grudnia 2017:

Aria z Wallington, NJ wraca do Sw. Stanislawa Kostki w Garfield, NJ

10:30 AM, 184 Ray St, Garfield, NJ 07026

Patrząc w przyszłość…

1 stycznia, 2018:

ARIA z Wallington, NJ przywita Nowy Rok w Matki Bożej Różańcowej.

11 rano, Holy Rosary Church 6 Wall St, Passaic, NJ 07055

4 stycznia, 2018:

Jutrzenka wystąpi jako gość chóru Angelus w Konsulacie RP w Nowym Jorku

19:00 (7 PM), 233 Madison Ave, New York, NY 10016

7 stycznia, 2018:

Jutrzenka śpiewa podczas mszy w Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie po czym zaprasza na krótki koncert kolęd

11 rano, 183 25th St, Brooklyn, NY 11232

7 stycznia, 2018:

Jutrzenka uprzejmie zaprasza na coroczny Opłatek Parafii po koncercie świątecznym. Czekają na Was gorące dania, dobre towarzystwo, i pośpiewki.

14:00 (2 PM), 183 25th St, Brooklyn, NY 11232

Po rezerwacje prosimy dzwonić 718-768-5724

Bilety: $40

Submitted by Barbara Blyskal and Joanna Mieleszko