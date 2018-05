Vote For Kosciuszko!

The Embassy of the Republic of Poland in Washington, DC is proud to announce that our Find Your Kosciuszko Initiative is a finalist for the 2017 “Historical Event of the Year” award presented by the Polish History Museum.

Find Your Kosciuszko was a series of events organized throughout 2017 in commemoration of the Year of Kosciuszko and the 200th anniversary of the passing of General Thaddeus Kosciuszko. Our Embassy’s undertaking included the creation of a special Kosciuszko Means Freedom logo, the production of a short information video about Kosciuszko, as well as several events including “The Purest Son of Liberty: Thaddeus Kosciuszko in America” a seminar organized at the Library of Congress which was accompanied by a display of Kosciuszko related artifacts from the Library’s collection.

The aim of Find Your Kosciuszko was to popularize the history and legacy of Thaddeus Kosciuszko in America. To these ends our Embassy encouraged individuals to organize commemorations at their local Kosciuszko monument or namesake across America on the weekend of October 14-15, the 200th anniversary of Kosciuszko’s passing. On that weekend in Washington, DC our Embassy organized the Kosciuszko Freedom Run which attracted hundreds of runners, as well as a public wreath laying ceremony at the Kosciuszko Monument next to the White House with the participation of the United States Continental Color Guard and the United States Army Brass Quintet.

The Polish History Museum’s jury has selected our Embassy’s Find Your Kosciuszko initiative as one of five finalists in the category of event for their 2017 Historical Event of the Year Award. The award honor organizers, creators, and initiators of the most interesting historical enterprises of the past year.

The public is encourage to vote for a winner from among the finalists by visiting the “Historical Event of the Year” website. Voting is open thru May 17. Please note that in order to cast a vote you must select one finalists in each of the three categories (event, exhibit and education), approve to the contest terms and enter an email address.

Thank you for your support!

Embassy of Poland, Washington, D.C.

VOTE http://whr.muzhp.pl/#vote

Z przyjemnością informujemy, że projekt Ambasady RP w Waszyngtonie „Find Your Kościuszko”, przygotowany w ramach obchodów Roku Kościuszki w 2017 roku, został zakwalifikowany do finału konkursu Muzeum Historii Polski „Wydarzenie historyczne roku 2017”. Zachęcamy do oddawania głosów.

Projekt polegał na zorganizowaniu lokalnych obchodów Roku Kościuszki, w miejscach poświęconych pamięci Generała na terenie Stanów Zjednoczonych. Z okazji 200-tnej rocznicy śmierci Generała stworzyliśmy logo KOSCIUSZKO MEANS FREEDOM, hashtag #Kosciuszko200 oraz stronę internetową Kościuszko200 z mapą Stanów Zjednoczonych, gdzie można było dodawać lokalne wydarzenia.

Nasza Ambasada przygotowała również krótki film edukacyjny pt. „Kościuszko Means Freedom”, opublikowany w mediach społecznościowych.

W 2017 roku zorganizowaliśmy kilka wydarzeń publicznych poświęconych postaci Tadeusza Kościuszki, w tym m.in. seminarium „The Purest Son of Liberty: Thaddeus Kosciuszko in America”, we współpracy z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie oraz bieg KOSCIUSZKO FREEDOM RUN, w którym udział wzięło kilkuset biegaczy, w tym wielu dyplomatów, kadeci z West Point, a także dzieci.

Ponadto, 15 października 2017 r. pod pomnikiem Kościuszki na Lafayette Square przy Białym Domu miała miejsce uroczystość upamiętnienia Kościuszki i złożenia wieńców. W uroczystości, której gospodarzem był Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek, udział wzięli Ambasador Litwy w Stanach Zjednoczonych, przedstawiciele Związku Narodowego Polski, Fundacji Kościuszkowskiej i innych organizacji polonijnych, mieszkańcy Waszyngtonu oraz liczni turyści. W uroczystości uczestniczyli też reprezentujący klub “Eskadra Kościuszki” kadeci z akademii wojskowej West Point. Ceremonię uświetnił kwintet trąbkowy amerykańskiej piechoty (US Army Brass Quintent). Flagi polska i amerykańska zostały zaprezentowane przez poczet sztandarowy wojska amerykańskiego z okresu kolonialnego.

Zachęcamy do oddawania głosów na nasz projekt na stronie Muzeum Historii Polski http://whr.muzhp.pl/#vote

Aby zagłosować należy wybrać po jednym finaliście z każdej kategorii – edukacja i multimedia, wydarzenie i wystawa, a następnie oddać głos.