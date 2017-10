WASHINGTON, D.C. – Hey everyone! The National Domestic Workers Alliance is inviting you to our first Domestic Workers Gathering for those in DC, Maryland, and Virginia. We invite nannies, house cleaners and caregivers. It will take place on Saturday, October 28th from 11:30 am to 3:30 pm at Saint Stephen and The Incarnation Episcopal Church (1525 Newton St. NW, Washington, DC).

The gathering will have:

1. Workshop on negotiating with your employer

2. Basic right for domestic workers

3. Discussion with our organization’s leaders

4. Lunch

To register, text “workerDC” to 97779, or write Marzena Zukowska on Facebook.

Please pass it on to persons who may be interested.

Thank you, Marzena Zukowska.

Wiadomość od Marzeny Żukowskiej

Witam,

Moja organizacja (National Domestic Workers Alliance) zaprasza wszystkie osoby sprzątające domy, a także osoby opiekujące się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi na pierwszą konferencję pracowników domowych z DC oraz stanów Maryland i Virginia.

*** Spotkanie odbędzie się w sobote 28 października od godz. 11:30 rano do 3:30 po południu w Saint Stephen and The Incarnation Episcopal Church (1525 Newton St., N.W., Washington, DC).

Program konferencji:

1. Kurs negocjacji z pracodawcą

2. Podstawy prawa pracy dla pracowników domowych

3. Dyskusja z członkami naszej organizacji

4. Poczęstunek

Aby się zarejestrować, wyślij wiadomość “workerDC” SMS-em do 97779, albo napisz do mnie (tzn. do Marzeny Żukowskiej) na Facebook.