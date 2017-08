PENNSYLVANIA – On Sunday, July 23rd, at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, we have celebrated the Feast of St. Christopher, the patron saint of all drivers and travelers. During this day the Pauline Fathers prayed for the intercession of St. Christopher for all those who drive or travel, by blessing all the vehicles. The commemoration of this patron saint was also a day of the annual pilgrimage of the motorcyclists and cyclists.

The oldest motorcycle pilgrimage group to our Shrine, is the group from Chicago, who have arrived together for the 11th time this year. It was also the largest group (over 50 motorcycles). The other motorcycle groups that have visited our shrine: the 4th Motorcycle Pilgrimage from Manville, NJ and the Pilgrimage of the Riding Club Husaria, also from New Jersey (over 30 motorcycles)

On this day we have also greeted pilgrims arriving on the Feast of St. Christopher on bicycles: 9th Cycling Pilgrimage from Manville, NJ, 2nd Cycling Pilgrimage from Connecticut, New York, and New Jersey (about 90 people); 2nd Cycling Pilgrimage from Passaic, New Jersey.

All the pilgrimage groups have participated in the 12:30 PM Mass, celebrated by Fr. Bartlomiej Marciniak. After the Eucharist, the Pauline Fathers blessed all the vehicles that have arrived to our Shrine: cars, motorcycles and bicycles.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

Wspomnienie Świętego Krzysztofa w Amerykańskiej Częstochowie

W Niedzielę 23 lipca w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, w Doylestown, PA obchodzone było wspomnienie św. Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców i podróżujących. Z tej okazji Ojcowie Paulini przez cały dzień poświęcali samochody oraz wszystkie inne pojazdy. Był to także szczególny dzień w którym do Domu naszej Matki dotarło wiele grup pielgrzymkowych, zarówno na motocyklach jak i rowerach.

Najstarszą spośród grup pielgrzymujących z okazji Wspomnienia Świętego Krzysztofa, jest pielgrzymka motocyklowa z Chicago, która odbyła się już po raz jedenasty, w tym roku pod hasłem: “Jestem. Pamiętam. Czuwam – 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”. Pielgrzymka była złożona z 5 grup i wzięło w niej udział ponad 50 motocyklów. Poza pielgrzymami z Chicago, na motorach przybyła także Polonia mieszkająca w innych stanach USA. Po raz czwarty do Amerykańskiej Częstochowy zawitała grupa motocyklistów z Manville, New Jersey. Swoją pielgrzymkę, jak każdego roku od początku swojego istnienia – czyli od 2009 roku, organizował także Riding Club Husaria z New Jersey, zrzeszający motocyklistów z różnych stanów. W tym roku przybyli oni w liczbie 30 motocyklów.

Tego dnia nie zabrakło także grup pielgrzymkowych rowerowych. Już po raz dziewiąty przybyła grupa rowerzystów z Manville, New Jersey. Grupa „Mocni w wierze na rowerze” złożona z ponad 30 pielgrzymów i wolontariuszy wyruszyła z parafii redemptorystów Chrystusa Odkupiciela. Hasłem tegorocznej pielgrzymki rowerowej z Manville były słowa „Droga przez serce. Przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych”. Do Amerykańskiej Częstochowy dotarła także II Międzystanowa Pielgrzymka Rowerowa, która rozpoczęła się już 21 lipca. Uczestnicy tej pielgrzymki wyruszali z kilku miejsc: Stamford, Connecticut; Brooklyn, New York; Rochelle Park, New Jersey. Wszystkie grupy przybyły razem do Sanktuarium. Pielgrzymka ta liczyła, razem z wolontariuszami ponad 90 osób. Po raz drugi także do Domu Matki przybyła pielgrzymka rowerowa z Sanktuarium Jana Pawła II i Parafii Matki Bożej Różańcowej z Passaic, New Jersey. Uczestniczyło w niej 12 pielgrzymów oraz przewodnik grupy ks. Stefan Las i kleryk Krzysztof.

Wszystkie grupy pielgrzymkowe uczestniczyły w Uroczystej Eucharystii o godz. 12:30, której przewodniczył o. Bartłomiej Marciniak. Po Mszy Świętej odbyło się poświęcenie wszystkich pojazdów: samochodów, motocykli oraz rowerów. Wizytę w Duchowej Stolicy Polonii wszystkie grupy zakończyły wspólną modlitwą w najstarszej, drewnianej Kaplicy Matki Bożej znajdującej się na cmentarzu.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE