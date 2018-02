ILLINOIS – With great joy, you are invited to a special event, part of the Chopin IN the City Festival celebrating the birthday of Fryderyk Chopin, at the Polish Museum of America on February 28, 2018. It will be a unique opportunity to listen to Igor Lipinski’s performance of piano pieces by Chopin and Paderewski, and to view live art presentation by Andrzej Renes, “Inspired by Music”. We invite all music enthusiasts interested in deepening their knowledge about Fryderyk Chopin.

The event will take place on February 28, 2018 at the Polish Museum of America, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL, 7-9 PM

Tickets $20, available online

Z nieukrywaną radością pragniemy zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie w ramach Festiwalu celebrującego urodziny F. CHOPINA, w Muzeum Polskim dnia 28 lutego 2018 roku. Będzie to niepowtarzalna okazja wysłuchania koncertu utworów Chopina i Paderewskiego w wykonaniu Igora Lipińskiego oraz obejrzenia na żywo prezentacji artystycznej Andrzeja Renesa „Inspiracja muzyką”. Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki, którzy pragną pogłębić wiedzę o Fryderyku Chopinie.

Wydarzenie to odbędzie się dnia 28 lutego 2018 roku w Muzeum Polskim w Ameryce, przy 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL w godzinach 19:00 – 21:00, bilety w cenie 20 $ do nabycia na stronie internetowej MPA